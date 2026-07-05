Am 28. Juni war ein Mann, der nur unter dem Namen Anthony bekannt ist, am Flughafen Harry Reid in Las Vegas unterwegs. Um sich die Zeit zu vertreiben, spielte der Reisende an einem der Spielautomaten vor Ort und knackte den Jackpot.

Millionen-Jackpot am Flughafen geknackt Anthony spielte an einem „Wheel of Fortune“-Spielautomaten und traute seinen Augen kaum, als die Maschine anzeigte, dass er den Jackpot geknackt hat. Wie aus einer Erklärung von Flughafenbeamten und dem Spielhersteller International Game Technology (IGT) hervorgeht, hat der Mann 3,3 Millionen US-Dollar gewonnen.