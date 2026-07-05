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Welt

Spielautomat: Mann gewinnt am Flughafen 2,8 Millionen Euro

Ein US-Amerikaner hat sich spontan entschieden, neun Euro in einen Spielautomaten am Flughafen einzuwerfen. Er gewann und wurde Multimillionär.
05.07.2026, 08:14

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Leuchtende Spielautomaten in einem Casino am Flughafen.

Am 28. Juni war ein Mann, der nur unter dem Namen Anthony bekannt ist, am Flughafen Harry Reid in Las Vegas unterwegs. Um sich die Zeit zu vertreiben, spielte der Reisende an einem der Spielautomaten vor Ort und knackte den Jackpot. 

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Millionen-Jackpot am Flughafen geknackt

Anthony spielte an einem „Wheel of Fortune“-Spielautomaten und traute seinen Augen kaum, als die Maschine anzeigte, dass er den Jackpot geknackt hat. Wie aus einer Erklärung von Flughafenbeamten und dem Spielhersteller International Game Technology (IGT) hervorgeht, hat der Mann 3,3 Millionen US-Dollar gewonnen. 

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Das entspricht umgerechnet etwa 2,8 Millionen Euro. Besonders spannend: Anthony setzte nur 10 US-Dollar (circa 8,74 Euro) für sein Spiel ein. 

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