Spektakuläre Rettungsmission auf einem Frachtschiff in Norwegen

Die Eemslift Hendrika sollte kleinere Boote von Bremerhaven in Deutschland nach Kolvereid in Norwegen befördern. Am Montag setzte die Crew einen Notruf ab. Das riesige Schiff hatte in einem Sturm eine schwere Schlagseite bekommen. Teile der Fracht waren ins Meer gefallen.

Aufnahmen der norwegischen Behörden zeigten die Rettungsaktion mit dem Hubschrauber und ein Besatzungsmitglied mit Rettungsweste, das sich vom Heck des Schiffes in die raue See fallen lässt.