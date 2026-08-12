Jake Whisenant hatte vor allem eins im Kopf: Der US-Amerikaner wollte immer hoch hinaus. Am besten im Gebirge, denn der 30-Jährige liebte es, zu klettern und stellte unter anderem auch Rekorde in dem Sport auf. Doch genau diese Leidenschaft wurde dem begeisterten Kletterer zum Verhängnis, als er bei einem Unfall in Kalifornien ums Leben kam.

30-Jähriger stirbt beim Klettern Der aus Mammoth Lakes stammende Mann, soll laut der Polizei von Tulare County am 3. August verstorben sein. Weitere Details zum Unfall sind unbekannt. Gegenüber NBC News wurde bestätigt, dass Mitarbeiter des National Park Service am 2. August auf einen „kletterbezogenen Vorfall“ am Sequoia Kings Canyon reagierten.

Eine von Whisenants engsten Freunden, Bailee Moore, bestätigte gegenüber dem Medium, dass der US-Amerikaner bei einem Sturz während des Kletterns verstorben ist. Der Unfall wird weiterhin untersucht. „Ich werde dich in jedem Leben suchen, mein Bruder. Ruhe in Frieden hoch oben auf diesem Berg 🩶“, schrieb Moore auf Instagram in einem Nachruf.

Verlobte nimmt Abschied Die Verlobte des Verstorbenen, Emma London, nahm in einem rührenden Nachruf in dem Klettermagazin Climbing Abschied von ihrem Partner: „Vor einer Woche, kurz vor Sonnenuntergang, erhielt ich den Anruf, den niemand jemals bekommen möchte – über die Liebe meines Lebens. Jake war beim Klettern einer Erstbesteigung im Sequoia Kings Canyon in den Tod gestürzt. Während die Dämmerung der Nacht wich, musste ich Abschied nehmen von dem letzten Tag, an dem wir beide noch hier auf der Erde waren.“ Abschließend schreibt London weiter: „Es war die Ehre meines Lebens, das letzte Jahrzehnt mit Jake teilen zu dürfen. (...) Wenn er dich einmal geliebt hat, hat er dich für immer geliebt.“

Speedkletterer war für Rekord bekannt Whisenant war für seine schnellen Besteigungen bekannt, darunter rekordverdächtige Klettertouren in Yosemite. Im Oktober 2024 stellten Whisenant und der Kletterer Brant Hysell einen Geschwindigkeitsrekord auf der Route Lurking Fear am El Capitan auf. Sie beendeten die Besteigung in 2 Stunden, 55 Minuten und 32 Sekunden.