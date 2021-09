Spanischer Bischof tritt zurück, weil er eine Sex-Autorin liebt

Seinen Rücktritt gab Bischof Xavier Novell (52) bereits im August bekannt. Und die römisch-katholische Kirche gab ausschliesslich "persönliche Gründe" an. Doch jetzt berichten Kircheninsider über die wahren Details, die zum Rücktritt des bereits mit 41 Jahren zum katalanischen Bischof geweihten Kirchenkarrieristen geführt hatten.

Religion Digital berichtet, dass sich der Bischof in die geschiedene Silvia C. (38), eine Psychologin und Erotikschriftstellerin, verliebt habe. Silvia C. hat zwei Kinder. Sie schreibt Bücher, in denen es um Dämonen geht, die von Lust besessen sind.

"Ich habe mich verliebt"

Die Nachrichtenseite berichtete, dass der 52-jährige Bischof gesagt habe: "Ich habe mich verliebt und möchte die Dinge richtig machen."

Dabei galt der Bischof als Hardliner in der katholischen Kirche. Er hat sich für die sogenannte Konversionstherapie für Homosexuelle eingesetzt und laut BBC gar Exorzismen durchgeführt. Ausserdem vertrat der Bischof traditionelle Einstellungen zur Abtreibung.

Xavier Novell galt dennoch als aufsteigender Stern in der katholischen Kirche Spaniens. Seine Entscheidung, mit Zustimmung des Vatikans zurückzutreten, kam im vergangenen Monat überraschend. Berichten zufolge hat er sich vor seinem Rücktritt mehrmals mit Vatikanbeamten und dem Papst selbst getroffen.