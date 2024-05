Die spanische Polizei hat bereits im vergangenen März in der spanischen Kleinstadt Coín eine 17-jährige Schweizerin und ihren Vater gefunden. Das Mädchen soll laut den Behörden einem hohen Entführungsrisiko des Vaters ausgesetzt gewesen sein. Das Mädchen und sein Vater versteckten sich hinter einem kaputten Auto und wurden dann auf den Polizeiposten gebracht, wie der "Blick" am Freitag publizierte.

Im Schweizer Wald vom Vater aufgezogen

Untersuchungen ergaben, dass die 17-Jährige und ihre Schwestern vor der Flucht nach Spanien vom Vater in einem Schweizer Wald, fernab der Zivilisation, aufgezogen wurden. Der Vater sei gegen jegliche gesellschaftliche Institutionen und Strukturen gewesen.

Das aufgegriffene Mädchen wurde zunächst in einem Kinderschutzzentrum in Málaga untergebracht. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bestätigte, dass am 3. Mai eine Schweizer Staatsbürgerin in die Schweiz zurückgebracht wurde, machte aber aus Datenschutzgründen keine weiteren Angaben.