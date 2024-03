Verschwundener Zweijähriger in Frankreich: Knochen gefunden

Knapp neun Monate nach dem Verschwinden eines Zweijährigen im französischen Le Vernet haben Ermittler Knochen des Kindes gefunden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Aix-en-Provence am Sonntag mit.

Die Gendarmerie sei am Samstag darüber informiert worden, dass in der Nähe des Bergdorfes Le Vernet Knochen entdeckt worden seien. Die Gen-Analyse der Ermittler habe am Sonntag ergeben, dass es sich um Gebeine des seit Anfang Juli vermissten Émile handle.