Solingen: Ermittler veröffentlichen Verdächtigen-Foto

Nach dem mutmaßlich islamistischen Terroranschlag von Solingen haben die Ermittler in Deutschland ein Plakat mit einem Foto des Tatverdächtigen veröffentlicht. Damit verbunden war ein Appell des Generalbundesanwalts und der Polizei Düsseldorf an die Bevölkerung - sie baten um Unterstützung. Das Plakat wurde am Freitag veröffentlicht.

In Solingen hatte am 23. August ein Mann drei Menschen mit einem Messer getötet und weitere verletzt. Der mutmaßliche Täter, ein 26-jähriger Syrer, sitzt in Untersuchungshaft. Festgenommen wurde er erst am Abend des folgenden Tages, am 24. August.

Ein Ziel der Ermittler scheint zu sein zu ergründen, wo sich der Tatverdächtige in der Zeit zwischen Tat und Festnahme aufgehalten haben könnte. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul hatte am Donnerstag bereits gesagt, dass das noch geklärt werden müsse. "Das sind rund 24 Stunden, die fehlen uns", berichtete Reul im Innenausschuss des Landtags.