Bei einer Attacke auf der 650-Jahr-Feier der deutschen Stadt Solingen hat es am Abend laut Medienberichten mindestens drei Tote und mehrere Verletzte gegeben.

Die Polizei löste Großalarm aus, Hubschrauber sind in der Luft. Aus Polizeikreisen hieß es, es gebe noch keine Festnahme. Beamte stehen aktuell mit Waffen am Einsatzort und sichern diesen. Es gibt Absperrungen in der ganzen Stadt. Sichtschutzwände sind aufgebaut.

Tatort ist der Fronhof - ein Marktplatz in der Innenstadt von Solingen. Dort steht eine Bühne für Livemusik. Die Rettungskräfte sollen um die Leben von neun Menschen kämpfen, berichtete etwa der Fernsehsender ntv.