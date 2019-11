Sohn des Ex-Bundespräsidenten Weizsäcker im Wahn getötet

Ein wahnhafter Hass auf die bekannte Familie von Weizsäcker, die so viele erfolgreiche Persönlichkeiten hervorgebracht hat, soll das Motiv für die Messerattacke gewesen sein. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Berlin reiste der mutmaßliche Mörder aus seiner Heimat in Rheinland-Pfalz am Dienstag eigens wegen des Vortrags des Arztes an, den er im Internet entdeckt hatte.

Messer für geplante Tat gekauft

Vor seiner Abfahrt kaufte er noch das Tatmesser. Die Generalstaatsanwaltschaft beantragte die Unterbringung des Mannes, der akut psychisch krank sei, in der Psychiatrie.