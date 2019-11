Tödliche Attacke in Nobel-Klinik: Weiszäcker Sohn erstochen

In einer Berliner Privatklinik ist der Chefarzt Fritz von Weizsäcker getötet worden. Er war der Sohn des früheren deutschen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Laut Polizei soll am Dienstagabend während eines Vortrags Weizäckers ein unbekannter Täter mit einem Messer auf diesen losgegangen sein. Ein Zuschauer wollte eingreifen und wurde dabei schwer verletzt. Weizsäcker starb nach erfolglosen Reanimationsversuchen, der Zuschauer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verdächtiger konnte festgenommen werden.