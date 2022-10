Schneemangel: Ski Cross-Weltcupauftakt in Les Deux Alpes abgesagt

Der Weltcupauftakt im Ski Cross findet nicht wie vorgesehen am 5. November in der franz├Âsischen Station Les Deux Alpes statt. Mangels Schnee wurde die Veranstaltung fr├╝hzeitig abgesagt. Die ersten Ski-Cross-Rennen der Saison d├╝rften nun in Val Thorens am 8./9. Dezember gefahren werden.

In Les Deux Alpes ist auch der Weltcupstart im Snowboardcross angesetzt, allerdings wurden die am 29. Oktober geplanten Rennen von der Region Is├Ęre auf das Wochenende vom 3./4. Dezember verschoben.