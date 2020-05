Singapurs Polizei schnappt notorischen Unterwäsche-Dieb

In Singapur hat die Polizei mitten in der Corona-Krise einen notorischen Unterwäschedieb geschnappt, der sich nun auch wegen Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkungen vor Gericht verantworten muss. Der Mann hatte sich im April in einen Hinterhof geschlichen, um Frauenunterwäsche zu stehen. Er wurde aber von dem Hausbesitzer beobachtet und festgenommen.

Mindestens 30 Diebestouren

Gerichtsakten zufolge war der 39-Jährige seit 2018 auf mindestens 30 Diebestouren gegangen. In seiner Wohnung beschlagnahmte die Polizei mehr als hundert BHs. Als er während seines jüngsten Beutezugs geschnappt wurde, war er wegen früherer Unterwäsche-Diebstähle gerade nur auf Kaution frei.