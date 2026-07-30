Strohhalm abgeleckt: Student in Singapur vor Gericht verurteilt

Ein Internetstreich mit einem abgeschleckten Strohhalm ist einen französischen Studenten in Singapur teuer zu stehen gekommen. Ein Gericht verurteilte den 19-Jährigen zu einer Geldstrafe von 600 Singapur-Dollar (etwa 400 Euro), nachdem er sich schuldig bekannt hatte, durch seine Aktion die öffentliche Ordnung gestört zu haben, wie die Zeitung Straits Times unter Berufung auf die Justiz berichtete. Jedoch kam der Angeklagte noch glimpflich davon - ihm hatte sogar eine Gefängnisstrafe gedroht. Unklar ist aber noch, ob ihm auch der Aufenthaltstitel entzogen wird. Der Franzose besitzt einen Studentenpass und studiert an der ESSEC Business School in Singapur.

Benutzten Strohhalm für Insta-Story zurückgesteckt Der Student hatte im März an einem Automaten für frisch gepressten Orangensaft zunächst einen Trinkhalm aus dem Spender gezogen, diesen abgeleckt und ihn anschließend wieder zurückgesteckt. Die Szene filmte er für eine Instagram-Story. Ein Mitarbeiter des Saftautomatenbetreibers sah das viral gegangene Video und wandte sich an die Polizei. Daraufhin mussten sämtliche 500 Trinkhalme des Automaten ausgetauscht werden. Der entstandene Schaden belief sich den Gerichtsunterlagen zufolge zwar nur auf fünf Singapur-Dollar (rund 3,30 Euro) - jedoch sorgte der Fall landesweit für Aufsehen.