Strohhalm abgeleckt und zurückgegeben: Jugendlichem droht Haft in Singapur
Weil er einen Strohhalm abgeschleckt und diesen dann in einen Orangensaft-Automaten zurückgesteckt haben soll, muss sich ein französischer Bursche in Singapur vor Gericht verantworten.
Der 18-Jährige, der ein Video des Vorfalls im Onlinedienst Instagram veröffentlicht hatte, sei wegen Sachbeschädigung und Störung der öffentlichen Ordnung angeklagt, hieß es am Montag in Gerichtsunterlagen des südostasiatischen Stadtstaats. Ihm drohen bis zu zwei Jahre Haft und eine Geldstrafe.
Strohhalm abgeleckt: Student filmte Vorfall mit
Der in Singapur studierende Angeklagte habe ein selbst gefilmtes Video des Vorfalls veröffentlicht, "obwohl er wusste, dass dies die Öffentlichkeit verärgern würde", hieß es in der Anklageschrift. Zudem habe er dem Automatenbetreiber "ungerechtfertigten Verlust oder Schaden" zufügt.
Das Video des Leck-Vorfalls sei "schnell viral gegangen und hat bei Internetnutzern Entsetzen und Besorgnis ausgelöst", berichtete die Zeitung The Straits Time. Über den Fall soll im Mai vor Gericht verhandelt werden.
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