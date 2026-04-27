Strohhalm abgeleckt und zurückgegeben: Jugendlichem droht Haft in Singapur

Weil er einen Strohhalm abgeschleckt und diesen dann in einen Orangensaft-Automaten zurückgesteckt haben soll, muss sich ein französischer Bursche in Singapur vor Gericht verantworten.

Der 18-Jährige, der ein Video des Vorfalls im Onlinedienst Instagram veröffentlicht hatte, sei wegen Sachbeschädigung und Störung der öffentlichen Ordnung angeklagt, hieß es am Montag in Gerichtsunterlagen des südostasiatischen Stadtstaats. Ihm drohen bis zu zwei Jahre Haft und eine Geldstrafe.