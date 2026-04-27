Welt

Angriff in beliebter Urlaubsgegend: Riesiger Hai sorgt für Angst und Aufregung

Ein ausgewachsener Kurzflossen-Makohai rammte ein Motorboot und versetzte Fischer in Angst. Das Tier war offenbar verletzt.
27.04.2026, 07:42

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein Kurzflossen-Mako-Hai, Isurus oxyrinchus, vor Cape Point, Südafrika, Atlantischer Ozean.

Zusammenfassung

  • Ein verletzter Kurzflossen-Makohai rammte vor Gallipoli ein Motorboot und sorgte für Aufregung unter Freizeitfischern.
  • Solche Zwischenfälle sind in der Adria äußerst selten, da Makohaie normalerweise keine Boote angreifen.
  • Experten betonen, dass Begegnungen mit Menschen im Mittelmeer ungewöhnlich sind; im Vorjahr wurde ein kleineres Exemplar nahe Porto Cesareo gesichtet.

Vor der Küste der süditalienischen Adria-Stadt Gallipoli hat ein großer Hai ein Motorboot gerammt und für Aufregung unter Freizeitfischern gesorgt. Nach Berichten handelte es sich um ein ausgewachsenes Exemplar eines Kurzflossen-Makohais, der offenbar verletzt war. Vermutlich sei das Tier durch seine Verletzung sowie durch den Motorlärm gereizt worden.

"Acht Meter langes Monster": Riesenhai sorgt für Staunen vor Istrien

Ein Augenzeuge schilderte in sozialen Medien, das Tier habe plötzlich die Richtung gewechselt und die Unterseite des Bootes getroffen. "Ein dumpfer Schlag, gefolgt von einer Vibration durch das ganze Boot", berichtete einer der Fischer nach Medienangaben. Der Bug sei kurz angehoben worden, zudem habe der Motor ungewöhnliche Geräusche gemacht.

Haie im Mittelmeer: Wie gefährlich sind sie wirklich?

Zwischenfälle dieser Art gelten als äußerst selten. Experten betonen, dass Makohaie normalerweise keine Boote angreifen und Begegnungen mit Menschen im Mittelmeer ungewöhnlich sind. Bereits im vergangenen Sommer war im selben Gebiet nahe der Adria-Badeortschaft Porto Cesareo ein kleineres Exemplar derselben Art gesichtet worden.

Agenturen, best  |   |  Aktualisiert vor 19 Minuten

Kommentare