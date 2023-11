Sieben Tote und Vermisste bei schweren Unwettern in der Toskana

Von den Unwettern war auch die norditalienische Region Venetien schwer betroffen. Eine Person wurde in der Dolomiten-Provinz Belluno vermisst. Dabei handelt es sich um einen Feuerwehrmann, der nicht im Dienst war. Er soll in einen Fluss gest√ľrzt sein. Ein zweiter Vermisster wurde in der Gegend von Verona gemeldet.

Schwere Unwetter wurden auch in der Region Emilia Romagna und in der Lombardei gemeldet. In Mailand schwoll der Fluss Seveso an, der bereits am Dienstag √ľber die Ufer getreten war und einige Viertel der Finanzmetropole √ľberschwemmt hatte. In der Emilia Romagna war es im Mai zu verheerenden Unwetter mit 15 Todesopfern und Sch√§den in Milliardenh√∂he gekommen.

Schlechtwetter-Front hält an

Die Schlechtwetter-Front soll auch in den n√§chsten Tagen anhalten. Die Gemeinde Venedig plant zum zweiten Mal binnen einer Woche den Einsatz des Dammsystems MOSE, um das Stadtzentrum vor Hochwasser zu sch√ľtzen. Die Temperaturen sanken auch auf Sizilien. Auf dem Vulkan √Ątna fiel Schnee.