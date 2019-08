Sexueller Übergriff: Jugendlicher missbrauchte 13-Jährige

Wie erst kürzlich von deutschen Medien bekannt gegeben wurde, traf sich ein 14-jähriger Bub irakischer Abstammung am Donnerstag, 1. August, mit einem Freund und einer 13-jährigen Freundin in einem Schwimmbad in München. Der mutmaßliche Täter lockte die Schülerin in eine Umkleidekabine und verriegelte diese.

Daraufhin begrapschte er das Mädchen und forderte sie dazu auf, ihn oral zu befriedigen. Als das Mädchen verneinte und zu weinen begann, packte er nach Informationen der Bild das Mädchen am Hals und drohte ihr mit den Worten: "Du wirst noch sterben!".