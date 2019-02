Sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche: Fragen und Antworten

Besonders schwierig war die Situation von Kindern in Internaten und Heimen, wo sie zuweilen sogar mehreren Tätern hilflos ausgeliefert waren. Doch auch in den Familien, die häufig stark kirchlich gebunden waren, glaubte man den Opfern oft nicht. "Behaupte nicht so schlimme Sachen, das macht der Herr Pfarrer nicht!" habe man da etwa auf Anschuldigungen geantwortet, erinnert der Mannheimer Psychiater Harald Dreßing, Leiter der 2018 veröffentlichten Studie über Missbrauch in der katholischen Kirche in Deutschland (MHG-Studie).

"Die Kirche hat den Schutz der Institution viel zu lang über den Schutz der Kinder gestellt", sagt die österreichische Vatikan-Journalistin Gudrun Sailer. Der vatikanische Kinderschutzexperte Hans Zollner schrieb von einer "Bunkermentalität". Allerdings ist nach wie vor weitgehend unerforscht, inwieweit ein derartiges Vorgehen - etwa die Bevorzugung von Therapie für den Täter statt einer Strafanzeige - in der damaligen Zeit auch in anderen, nichtkirchlichen Institutionen verbreitet war. Im Bericht der Royal Commission über Missbrauch in Institutionen in Australien berichteten 36 Prozent der Betroffenen von Missbrauch in Einrichtungen der katholischen Kirche, 32 Prozent von Missbrauch in staatlichen Einrichtungen.

War der sexuelle Missbrauch hauptsächlich in früheren Jahrzehnten ein Problem?

Darüber gehen die Meinungen auseinander. Die bekanntesten Fälle gehen auf die 1960er-1980er Jahre zurück. In der John-Jay-Studie (2004), die Missbrauch in der katholischen Kirche in den USA untersuchte, stieg die Kurve der bekannten Missbrauchsfälle in den 1960er Jahren steil an; seit Mitte der 1980er Jahre ist demnach eine deutliche Abnahme zu verzeichnen. Dreßing kann einen so starken Rückgang allerdings "nicht bestätigen" - vor allem, wenn man die abnehmende Zahl der Taten mit der abnehmenden Zahl der Priester in Bezug setzt: "Die Quote ist gleich geblieben." Im Untersuchungszeitraum der MHG-Studie von 1946 bis 2014 habe es in den Akten der Diözesen sehr wohl auch Meldungen neuerer Taten - bis in die Gegenwart hinein - gegeben. Allerdings gibt es heute zumindest in der katholischen Kirche in den westlichen Ländern ein deutliches Bewusstsein für die Schwere der Taten, sowie Meldestellen, Missbrauchsbeauftragte und Präventionsschulungen.

Wie ging und geht der Vatikan mit dem Problem um?

Die römische Kurie dürfte dieses in früheren Jahrzehnten mehr als innere Angelegenheit der Diözesen betrachtet haben. Was die Päpste betrifft, so dürfte Johannes Paul II. nach Aussage der Vatikan-Journalistin Sailer das Thema zumindest in den ersten Jahren seines Pontifikates nicht in seiner Schwere erkannt haben. Sailer erinnert daran, dass der polnische Papst solche Vorwürfe aus seiner Heimat vor allem in Form von Verleumdungen der Nationalsozialisten und Kommunisten gegen die Kirche kannte. "Er hatte aber Kardinal (Joseph) Ratzinger zur Seite", erinnerte sie: "Dieser hat sehr gut Bescheid gewusst über die Tragik." Ratzinger, lange Jahre Leiter der Glaubenskongregation, setzte sich dafür ein, dass die Strafverfahren gegen Priester wegen Missbrauchs in Rom geführt werden. Seit 2001 ist die Glaubenskongregation dafür zuständig. "Das sollte dazu dienen, dass die Fälle nicht unter den Teppich gekehrt werden können", so Sailer. Johannes Paul II. stellte 2002 vor US-Bischöfen klar: "Im Priestertum und Ordensleben ist kein Platz für jemanden, der jungen Menschen Böses tun könnte."