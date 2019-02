Chronologie des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche

2006: Der Gründer des Ordens Legionäre Christi und der Laiengemeinschaft Regnum Christi, Marcial Maciel Degollado, wird vom Vatikan zum Rückzug gezwungen. Der mexikanische Priester hatte sich über Jahre an zahlreichen, teils minderjährigen Schülern und Seminaristen seiner Gemeinschaft vergangen. Auch zeugte er mit zwei Frauen mehrere Kinder, die teils ebenfalls von ihm sexuell missbraucht wurden.

April 2008: Papst Benedikt XVI. trifft als erstes Kirchenoberhaupt am Rande eines Besuchs in den USA Missbrauchsopfer. Diese Treffen werden in den folgenden Jahren zu Fixpunkten päpstlicher Reisen.

2009: Eine vom irischen Staat eingesetzte Kommission veröffentlicht einen umfassenden Bericht ("Ryan Report") über die Misshandlungen und auch den sexuellen Missbrauch, denen Kinder und Jugendliche in von katholischen Ordensleuten geführten Schulen und Erziehungsheimen in Irland ausgesetzt waren. Der bereits seit den 1990er Jahren schwelende Missbrauchsskandal entfremdet große Teile der bis dahin als "sehr katholisch" geltenden irischen Bevölkerung der Kirche.

März 2010: Papst Benedikt XVI. drückt in einem Hirtenbrief an die irischen Katholiken sein Bedauern über die Missbrauchsfälle aus und bittet um Verzeihung.

2010: Durch die Bekanntgabe von Missbrauchsfällen im von Jesuiten geführten Berliner Canisius-Kolleg erfasst eine neue Welle von Enthüllungen Deutschland. Unter anderem ist auch das Benediktinergymnasium Ettal in Bayern betroffen.

Auch in Österreich wird der Missbrauch erneut ein Thema. Die Kirche setzt die frühere steirische Landeshauptfrau Waltraud Klasnic ( ÖVP) als Opferbeauftragte ein. In den folgenden Jahren geraten Missbrauchsereignisse in mehreren kirchlichen Schulen - u. a. in der Gymnasien in Kremsmünster und Mehrerau - in das Visier der Justiz.

2017: In Australien veröffentlicht die Royal Commission eine umfassende Studie über sexuellen Missbrauch Minderjähriger in Institutionen. Der Bericht bezieht sich nicht allein auf Einrichtungen der katholischen Kirche, sondern verschiedenster - darunter auch staatlicher - Träger.

Jänner 2018: Papst Franziskus besucht Chile und verteidigt dabei - offenbar aus Unkenntnis - Bischof Juan Barros, der den in einen Missbrauchsskandal verwickelten charismatischen Priesterausbildner Fernando Karadima gedeckt haben soll. Im Mai bietet die gesamte chilenische Bischofskonferenz dem Papst ihren Rücktritt an.

Juli 2018: Erneuter Missbrauchsskandal in den USA: Der emeritierte Erzbischof von Washington, Kardinal Theodore McCarrick, soll jahrzehntelang junge Männer, darunter auch Minderjährige, missbraucht haben. Papst Franziskus entzieht ihm daraufhin die Kardinalswürde - nach jüngsten Medienberichten könnte er sogar aus dem Priesterstand ausgeschlossen (laisiert) werden. Der Ex-Vatikanbotschafter in den USA, Carlo Maria Vigano, wirft Franziskus öffentlich vor, nichts gegen McCarricks Umtriebe unternommen zu haben, und ruft ihn zum Rücktritt auf.

Oktober 2018: Die Generalstaatsanwaltschaft des US-Staates Pennsylvania veröffentlicht einen Bericht über jahrzehntelangen sexuellen Missbrauch durch katholische Priester. Kardinal Donald Wuerl, Erzbischof von Washington, der zuvor Bischof von Pittsburgh in Pennsylvania gewesen war, tritt daraufhin zurück. Papst Franziskus stellt fest, dass Wuerl zwar "Fehler" gemacht, aber keine Vertuschung begangen habe.