"Sensible" Unterlagen zu britischem U-Boot auf Toilette gefunden

Als "sensibel" gekennzeichnete Dokumente über ein neues britisches U-Boot sind auf der Toilette eines Pubs gefunden worden. Das Lokal "The Furness Railway" liegt in der Nähe einer Werft des Herstellers BAE Systems in der westenglischen Stadt Barrow-in-Furness, wo das U-Boot "HMS Anson" kürzlich gesichtet wurde. Das Verteidigungsministerium bestätigte der Zeitung Sun (Samstag) die Echtheit der Papiere.