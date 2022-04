Selbstverbrennung eines Umweltschützers sorgt für Bewunderung im Netz

Der Buddhist und Klimaaktivist Wynn Alan Bruce setzte sich vor dem Obersten Gerichtshof in Washington selbst in Brand und starb. Seine Tat wird in den sozialen Netzwerken gefeiert.

Wynn Alan Bruce, ein buddhistischer Fotojournalist aus Colorado setzte sich vor dem Obersten Gerichtshof der USA in Washington selbst in Brand und konnte trotz sofortiger Hilfe nicht mehr gerettet werden. Er verstarb am Samstag in einem Krankenhaus.