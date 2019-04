Selbstmordanschlag auf Schiiten in Pakistan: Mindestens 20 Tote

Bei einem Selbstmordanschlag auf einem Obstmarkt in der pakistanischen Stadt Quetta sind mindestens 20 Menschen getötet worden. Fast 50 weitere seien verletzt worden, sagte der lokale Polizeichef, Abdul Razzaq Cheema, am Freitag. Ein Attentäter habe in der Früh seine Sprengstoffweste gezündet, als Arbeiter gerade Lastwagen mit Früchten und Gemüse entluden.

Der Obstmarkt werde hauptsächlich von Angehörigen der ethnischen Minderheit der Hazara betrieben, die schiitische Muslime sind, sagte Cheema. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag. Schiiten waren aber in der Vergangenheit immer wieder Ziel radikalischer sunnitischer Extremisten. Der Anschlag ist der erste Angriff auf die schiitische Minderheit in Pakistan seit vielen Monaten.