Mehr als fünf Wochen nach dem Absturz einer Seilbahn auf dem Berg Mottarone am Lago Maggiore ist noch immer unklar, wie das Unglück genau passieren konnte und warum das Zugseil riss. Die Gondel war kurz vor der Bergstation Richtung Tal geschossen, an einen Pfeiler gekracht und danach in die Tiefe gestürzt. Dabei starben 14 Menschen, darunter Familien, junge Paare und zwei Kinder. Nur ein Bub überlebte das Unglück. Seine Eltern, sein Bruder und seine Urgroßeltern kamen ums Leben.

Zuletzt überprüften die Ermittler Videoaufnahmen, die zeigen, dass die Notbremse der Gondel nicht den Vorgaben entsprochen hat - und das bereits vor Jahren. Das ZDF hatte in der Fernsehsendung "Frontal 21" über die Aufnahmen berichtet, wonach sich der Verdacht erhärtet, dass schon vor dem Unglück am Pfingstsonntag sogenannte Gabeln genutzt wurden, um die Notbremse an den Gondeln zu blockieren.