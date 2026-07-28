Unwetter beim Segeln: Österreicher in Kroatien vermisst

Seit mehr als 24 Stunden läuft in der Nähe der kroatischen Insel Šolta die Suche nach einem 46-jährigen österreichischen Skipper eines Segelboots. Laut kroatischen Behörden stürzte der Mann während eines schweren Sturms ins Wasser, seither fehlt von ihm jede Spur. Auf dem Segelboot befanden sich noch sechs weitere österreichische Staatsbürgerinnen und -bürger, die unverletzt blieben. Ein Ersatzbootsführer wurde an Bord genommen, um sie in Sicherheit zu bringen, heißt es.

„Die Besatzung gab an, dass der Steuermann ins Meer gefallen war. Offenbar wollte er das um die Schiffsschraube gewickelte Seil überprüfen. Aufgrund der etwa zweieinhalb Meter hohen Wellen wurde er vom Boot abgetrieben. Man versuchte, ihm ein Seil zuzuwerfen, doch nach wenigen Minuten war er verschwunden“, sagte Ivan Paušić, Leiter des Navigationssicherheitsdienstes der Hafenbehörde Split, gegenüber Slobodna Dalmacija.