Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau gemeinsam mit einem 27-jährigen Österreicher auf Motorrädern von Pula kommend unterwegs. In einer unübersichtlichen Rechtskurve geriet die 26-Jährige demnach auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Auto eines 51-jährigen Lenkers zusammen.

Der Unfall ereignete sich laut kroatischen Medien unter Berufung auf die Polizei gegen 19.30 Uhr auf der Straße D66 nahe dem Ort Prodol , etwa 15 Kilometer von der Küstenstadt Pula entfernt.

Österreicherin stirbt bei schweren Verkersunfall

Durch den Aufprall wurde das Motorrad über die Fahrbahn geschleudert und prallte gegen einen weiteren Pkw. Auch der 27-jährige Österreicher kollidierte mit diesem Fahrzeug und kam zu Sturz.

Die 26-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Zum Gesundheitszustand des 27-Jährigen lagen zunächst keine Informationen vor. Ebenfalls war vorerst nicht bekannt, aus welchem Bundesland die beiden Motorradfahrer stammen.

Die Straße D66 blieb zwischen Manjadvorci und Marčana bis nach Mitternacht in beiden Richtungen gesperrt.