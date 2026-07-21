Ungeklärtes Abwasser im Meer: Zwei Strände in Istrien gesperrt

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An der Riviera von Medulin im Süden Istriens können Urlauber derzeit an zwei beliebten Stränden nicht baden. Die Gemeinde hat den Zugang zu den Stränden Bumbište und Centinera gesperrt, nachdem durch einen Rohrbruch Abwasser ins Meer gelangt ist. Der Schaden entstand bei Bauarbeiten am Abfluss Bumbište. Seither fließt ungeklärtes Abwasser direkt ins Meer. Obwohl Wasseranalysen am Strand Centinera bisher keine Auffälligkeiten zeigten, bleibt das Badeverbot bis zur vollständigen Behebung des Lecks an beiden Stränden aufrecht.

Rote Flagge als Warnung Zum Schutz der Badegäste wurde an den betroffenen Stränden eine rote Flagge gehisst. Die Sperre sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, teilte die Gemeinde mit. Man wolle Urlauber und Einheimische vor möglichen Gesundheitsrisiken schützen. Die Gemeinde Medulin betont, weder für den Bau des neuen Bumbište-Auslasses und der Kläranlage noch für die Wartung des Abwassersystems verantwortlich zu sein. Zuständig sei der Betreiber Vodovod Pula-Labin. Reparaturarbeiten laufen Am Sonntag informierte die Gemeinde, dass sich Auftragnehmer und Bauaufsicht bereits auf das weitere Vorgehen geeinigt hätten. Mit den Reparaturarbeiten sei bereits begonnen worden. „Ziel ist es, den Abfluss so schnell wie möglich zu stoppen und die Bedingungen für die Fortsetzung aller notwendigen Aktivitäten zu schaffen, damit die Strände für das Schwimmen wieder geöffnet werden können“, heißt es in einer Mitteilung.