Sechs Verletzte bei Unfall am Set von "Gladiator 2"-Dreharbeiten

Demnach hatte sich der Unfall bereits am Mittwoch während einer Stunt-Szene am Set in Marokko ereignet. Sechs Crew-Mitglieder hätten ärztlich behandelt werden müssen, vier befänden sich noch im Krankenhaus, hieß es. Schauspieler seien nicht verletzt worden. Weitere Angaben zu dem Vorfall machte das Studio nicht.

2024 im Kino

"Gladiator 2" soll im November 2024 in die Kinos kommen. Regisseur Ridley Scott (85 Jahre) holte für die Fortsetzung den irischen Schauspieler Paul Mescal (27, "Frau im Dunkeln", "Aftersun") als Hauptdarsteller vor die Kamera. Auch Denzel Washington, Connie Nielsen und Pedro Pascal spielen mit.