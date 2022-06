Sechs Tote und Dutzende Verletzte bei Schießereien in USA

Bei zwei Schießereien in den USA sind seit Samstag mindestens sechs Menschen getötet und mehr als 25 verletzt worden. In Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania eröffneten mehrere Personen in der Nacht auf Sonntag auf einer belebten, von Bars und Restaurants gesäumten Straße das Feuer, so die Polizei. Zwei Männer und eine Frau wurden getötet, mindestens elf weitere Menschen wurden verletzt. In Chattanooga, Tennessee, kamen laut Polizei nahe einer Bar drei Menschen ums Leben.

Tennessee: Drei Menschen getötet

Bei der Schießerei in Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee sind am Sonntag in der Früh (Ortszeit) drei Menschen getötet und 14 verletzt worden. Wie die Cox Media Group mitteilte, habe es bisher keine Festnahmen gegeben. Es soll sich um mehrere Schützen handeln. Die Polizeichefin von Chattanooga, Celeste Murphy, sagte, 14 Menschen wären von Projektilen getroffen worden, drei Menschen seien auf der Flucht in Fahrzeuge gelaufen.