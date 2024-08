Der schwule Eselspinguin "Sphen" , der wegen seines Soziallebens weltweit bekannt wurde, ist in Sydney gestorben. Er sei fast zwölf Jahre alt geworden, teilte das Sea Life Aquarium in der australischen Metropole mit - das sei ein langes Leben für einen Eselspinguin. "Sphen" und sein Partner "Magic" seien sechs Jahre lang ein treues Paar gewesen und hätten zwei Küken adoptiert und großgezogen: "Sphengic" und "Clency".

Gastauftritt in Netflix-Serie

Sogar außerhalb der Brutzeit seien "Sphen" und "Magic" stets zusammen gewesen, hieß es. Das sei für Eselspinguine einzigartig. Der Einfluss des Pinguinpaars als Symbol für Gleichstellung sei "unermesslich" gewesen. "Sphen" und "Magic" hatten unter anderem einen Auftritt in der Netflix-Serie "Atypical" und kamen in Büchern, Dokumentationen und im Lehrplan des Bundesstaats New South Wales vor, wie das Aquarium erinnerte.