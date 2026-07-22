Schwimmzeit für muslimische Frauen in Südtirol sorgt für Diskussionen

Ein Freibad im Südtiroler Salurn, das erstmalig eine eigene Schwimmzeit für muslimische Frauen anbietet, sorgt italienweit für Auseinandersetzungen. Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtete, steht das Lido ab kommender Woche montags von 18.30 bis 19.30 Uhr - nach dem regulären Badebetrieb - muslimischen Frauen aus der Umgebung zur Verfügung. Während dieser Stunde ist das Tragen eines Burkinis ausdrücklich erlaubt. Die Ganzkörper-Badebekleidung bedeckt bis auf Gesicht, Hände und Füße den gesamten Körper und entspricht den religiösen Bekleidungsvorschriften vieler Musliminnen. Pächter Luca Lechthaler bezeichnete die Sonderöffnung als Beitrag zu mehr Inklusion und als Teil des Auftrags eines öffentlichen Schwimmbadbetreibers. Auch anderen Vereinen würden außerhalb der regulären Öffnungszeiten vergleichbare Nutzungsmöglichkeiten angeboten.

Lega beklagt „Segregation“ Salurns Bürgermeister Roland Lazzeri erklärte, der Pächter könne über solche Zusatzangebote eigenständig entscheiden. Ziel sei es, möglichst allen Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zum Schwimmbad zu ermöglichen - auch jenen, die das Bad während der regulären Öffnungszeiten nicht nutzen könnten. Die stellvertretende Parteichefin der rechten Regierungspartei Lega, Silvia Sardone, bezeichnete die Initiative als „absurd“. Sie fördere keine Integration, sondern Segregation, erklärte Sardone in einer Mitteilung. Die Trennung von Männern und Frauen sowie die Möglichkeit, während der Schwimmstunde einen Burkini zu tragen, institutionalisierten vielmehr eine Form der Abgrenzung zwischen den Geschlechtern und den verschiedenen Gemeinschaften.