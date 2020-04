Schwere Waldbrände bedrohen die Atomruine von Tschernobyl

In den vergangenen Jahren war es mehrfach zu Feuern in den unbesiedelten Gebieten rund um die Atomruine gekommen. Als Ursache wurde immer wieder Brandstiftung vermutet. Zuletzt hatten die Polizei einen 27-Jährigen festgenommen, der einen Brand gelegt haben soll.

Sondersitzung im Parlament

Präsident Wolodymyr Selenskyj kritisierte einen leichtfertigen Umgang mit Feuer: „Ich möchte mich an die Bürger wenden, denen es egal ist. Die Rede ist von jenen, die im 21. Jahrhundert Gras anbrennen und damit schreckliche Feuer verursachen“, sagte er in einer Fernsehansprache. Das ukrainische Parlament beschloss in einer Sondersitzung am Montag höhere Geldstrafen wegen Brandstiftung.

Nach der Explosion des Blocks vier im damals noch sowjetischen Atomkraftwerk Tschernobyl 1986 wurden radioaktiv belastete Landstriche gesperrt.