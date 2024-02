Finger mit Schere abgeschnitten: Segler operierte sich selbst an Bord

Ein Schweizer Segler hat auf einem Solotrip in einem Sturm seinen kleinen Finger verloren, sich selbst verarztet und ist schließlich mit Glück an der australischen Westküste gelandet.

Der Unfall habe sich südlich des Kaps der Guten Hoffnung in Südafrika ereignet, sagte Ralph Bender dem australischen Rundfunk ABC in einer am Samstag ausgestrahlten Sendung. Unfähig zu segeln, driftete der Mann von Südafrika in Richtung Australien.

➤ Mehr lesen: Sechsjähriger wurde bei Skiunfall in Tirol schwer verletzt

In einem Sturm habe sich sein kleiner Finger in einem Seil des Spinnakers verfangen. "Ich versuchte den Spinnaker zu retten, aber verlor ihn und mit ihm einen Teil meines Fingers", sagte der Schweizer. Bender wäre beinahe ohnmächtig geworden. An Bord habe er allerdings ein Lokalanästhetikum gehabt. Davon habe er ein oder zwei Flaschen auf die Wunde geschüttet und sich selbst operiert.