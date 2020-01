Schweiz: 300 Schweine verbrannt

Bei einem Brand in einem Schweinestall in Brüel in der Schweiz sind am Montagmorgen rund 300 Tiere ums Leben gekommen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Sie konnte das Feuer zwar unter Kontrolle bringen und verhindern, dass es auf den anderen Stallteil sowie auf umliegende Gebäude übergreift. Für rund 300 Tiere, vorwiegend Ferkel, gab es jedoch keine Hilfe mehr.