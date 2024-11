Angst vor Bananen: Ministerin leidet unter der "weltweit seltsamsten Phobie"

Es gibt bekanntlich nichts, was es nicht gibt. Das gilt auch für Ängste. Leiden manche Menschen unter einer Spinnenphobie oder Angst vor engen Räumen gibt es auch deutlich bizarrere Angststörungen. Eine davon sorgte zuletzt in Schweden für einiges Aufsehen. Gleichstellungsministerin Paulina Brandberg leidet Medienberichten zufolge nämlich an einer Bananenphobie.