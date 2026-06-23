Schusswechsel in Montreal: Mehrere Tote

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Bei Schüssen in Montreal sind drei Menschen getötet worden. Neben einem Polizisten und einem Zivilisten sei auch der mutmaßliche Angreifer unter den Toten, teilte die Polizei mit. Außerdem gebe es zwei Verletzte, darunter eine Polizistin. Der Angriff im Viertel Cote-des-Neiges sorgte für Entsetzen in Kanada, wo derartige Gewalttaten selten sind. Es sei ein "Alptraum", dessen Hintergründe noch offen seien. Ein terroristisches Motiv schlossen die Ermittler aus.

Schütze soll Manifest hinterlassen haben Medienberichten zufolge soll der Täter Anhänger der frauenfeindlichen Incel-Bewegung gewesen sein. Der Schütze habe ein Manifest hinterlassen, das hasserfüllte Sprache enthielt, die typisch für die sogenannte Incel-Bewegung ist - eine antifeministische Online-Community, die archaische Rollenbilder und frauenfeindliche Narrative propagiert. Eine Bestätigung der Sicherheitsbehörden gab es dafür nicht. Ein Anhänger dieser Bewegung hatte 2018 bei einem Angriff in Toronto elf Menschen getötet - überwiegend Frauen. Die Premierministerin von Québec, Christine Fréchette, erklärte, es sei "unerlässlich, die Behörden ihre Arbeit machen zu lassen". Sie warnte zudem vor "Spekulationen".

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