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Drei Tote bei Schusswaffenangriff in Schule auf Philippinen
Ein Attentat in der San Jose National High School auf den Philippinen forderte drei Todesopfer.
Bei einem Schusswaffenangriff in einer Schule auf den Philippinen sind mindestens drei Menschen getötet und fünf verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde nach dem Vorfall in der San Jose National High School in Tacloban ein Verdächtiger festgenommen, ein weiterer sei weiterhin auf der Flucht.
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