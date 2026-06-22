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Welt

Drei Tote bei Schusswaffenangriff in Schule auf Philippinen

Ein Attentat in der San Jose National High School auf den Philippinen forderte drei Todesopfer.
22.06.2026, 07:26

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Attentat

Bei einem Schusswaffenangriff in einer Schule auf den Philippinen sind mindestens drei Menschen getötet und fünf verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde nach dem Vorfall in der San Jose National High School in Tacloban ein Verdächtiger festgenommen, ein weiterer sei weiterhin auf der Flucht.

Philippinen
Agenturen  | 

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