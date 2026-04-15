Weitere Schießerei an türkischer Schule: Vier Tote und 20 Verletzte
Schon am Dienstag kam es im Südosten des Landes zu einer Schusswaffenattacke an einer Schule mit 16 Verletzten in der Türkei.
Bei einer Schießerei an einer Mittelschule in der südtürkischen Provinz Kahramanmaraş sind am Mittwoch mindestens vier Menschen getötet und 20 weitere verletzt worden, wie der Gouverneur der Provinz berichtete. Es handelte sich um den zweiten Anschlag dieser Art innerhalb von zwei Tagen. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Bei dem Täter soll es sich um einen Schüler handeln.
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