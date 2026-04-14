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Türkei: Schüsse an Schule, mindestens 7 Verletzte

Ein Gymnasium im Südosten des Landes ist laut Medienberichten betroffen. Der Angreifer konnte zunächst nicht identifiziert werden.
14.04.2026, 10:42

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Rot-weiße türkische Flagge weht an einem Fahnenmasten.

Zusammenfassung

  • Schüsse an einem Gymnasium in Sanliurfa, Südosttürkei, mindestens sieben Verletzte.
  • Unter den Verletzten befinden sich laut Medienberichten auch Schüler.
  • Der Angreifer ist bislang nicht identifiziert und befindet sich noch in der Schule.

An einer Schule im Südosten der Türkei sind Medienberichten zufolge Schüsse gefallen - mindestens sieben Personen wurden demnach verletzt. In der türkischen Stadt Sanliurfa an einem Gymnasium waren Schüsse zu hören, wie die Nachrichtenagentur DHA berichtete.

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Angreifer nicht identifiziert

Zahlreiche Rettungskräfte seien im Einsatz. Unter den Verletzten seien DHA zufolge auch Schüler. Der Angreifer sei bisher nicht identifiziert und befinde sich noch in der Schule, hieß es Dienstagvormittag.

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Agenturen, bea  | 

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