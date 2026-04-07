Laut Gül ist schon seit über zwei Jahren kein israelischer Diplomat mehr in dem Konsulat gewesen, das in einem Hochhaus untergebracht ist.

Bei einem Schusswechsel in der Nähe des israelischen Konsulats in Istanbul hat es am Dienstag Tote gegeben. Drei Angreifer seien "neutralisiert" worden, teilte der Istanbuler Gouverneur Davut Gül mit. Mindestens einer der bewaffneten Männer wurde demnach getötet, die anderen seien verletzt worden. In Medienberichten war von zwei oder drei Toten die Rede. Zwei Polizisten seien bei der Schießerei im Finanzviertel der Bosporus-Metropole verletzt worden, so der Gouverneur.

Auf Reuters-Videoaufnahmen war zu sehen, wie Polizisten ihre Waffen zogen und in Deckung gingen. Der Schusswechsel dauerte mindestens zehn Minuten. Eine Person war blutüberströmt. Weiteres Material zeigte einen mutmaßlichen Angreifer, der sich zwischen geparkten weißen Polizeibussen bewegte. Er feuerte über mehrere Minuten hinweg mit einem Schnellfeuergewehr und einer Handfeuerwaffe. Auf nahe gelegenen Straßen und Grünflächen lagen zwei Leichen.

Polizei traf Vorkehrungen gegen möglichen Anschlag

Wie die Hürriyet berichtet war es ein geplanter Anschlag. Demnach hätten es die Angreifer auf die Mitarbeiter des Konsulats abgesehen. Auch zwei Polizisten wurden verletzt. Bereits in den vergangenen Tagen traf die Polizei Vorkehrungen gegen einen möglichen Anschlag, wie der Journalist Tamer Oskay via CNN TÜRK erklärte. Die Sicherheitsvorkehrungen in der Gegend sind weiterhin hoch. Erste Eindrücke deuten darauf hin, dass der Angriff geplant und professionell ausgeführt wurde.

Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen im Oktober 2023 gibt es in der Umgebung des Konsulats eine starke bewaffnete Polizeipräsenz. Aktuell seien jedoch keine israelischen Diplomaten in der Türkei stationiert, sagte ein Insider.