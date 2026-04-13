Tödliche Schüsse am Yppenplatz: Verdächtiger in Wien in Haft

Über den in der vergangenen Woche an Österreich ausgelieferten 34-Jährigen, der am 6. November 2025 vor einem Lokal in der Payergasse in Wien-Ottakring einen Mann erschossen und einen weiteren verletzt haben soll, ist mittlerweile die Untersuchungshaft verhängt worden. Das teilte ein Sprecher des Wiener Landesgerichts am Montag der APA mit. Der Mann war am 31. Jänner am Istanbuler Flughafen festgenommen worden. Er war bereits unmittelbar nach der Tat namentlich bekannt.

Die Verhängung der Untersuchungshaft erfolgte noch am vergangenen Freitag aufgrund von Flucht- und Tatbegehungsgefahr, so der Gerichtssprecher. Allerdings ist sie noch nicht rechtskräftig, der Beschuldigte gab keine Erklärung ab.

Ein Toter und ein Schwerverletzter Bei der Auseinandersetzung am 6. November wurden ein 33-jähriger Tschetschene vor dem Lokal beim Yppenmarkt getötet und ein 55-jähriger Serbe schwer verletzt. Zudem erlitt eine weitere Person einen Streifschuss, wie die Polizei einige Tage später bekannt gab. Die Opfer und die Täter sollen einander gekannt haben, wobei sich eine zwischen ihnen geführte verbale Auseinandersetzung aus dem Lokal auf die Straße verlagerte und schließlich zu der Tat führte. Zwei Komplizen des Schützen hatten sich bereits kurz nach der Tat unabhängig voneinander der Polizei gestellt.