Wien

Tödliche Schüsse in Ottakring: Verdächtiger in der Türkei gefasst

Im November wurde ein Mann in einem Restaurant in Ottakring erschossen. Der Hauptverdächtige wurde nun in der Türkei gefasst.
Verena Richter
10.04.2026, 18:53

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Männer in weißen Overalls am Tatort in Ottakring.

Am 6. November wurde ein Mann in einem Ecklokal in der Payergasse unweit des Yppenplatzes erschossen. Ein Beteiligter stellte sich der Polizei, der Hauptverdächtige war bisher jedoch flüchtig. Nun konnte ein 34-Jähriger in der Türkei gefasst werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Türkische Sicherheitskräfte nahmen den österreichischen Staatsbürger bereits am 31. Jänner am Flughafen in Istanbul fest. Vor wenigen Tagen, am 8. April, wurde der Tatverdächtige nach Österreich überstellt und an Bedienstete des Landeskriminalamts Wien übergeben. Der Mann wurde wegen Mordes und versuchten Mordes gesucht.

Tödliche Schüsse in Ottakring: Zweiter Verdächtiger stellte sich der Polizei

Die Bluttat ereignete sich vor fünf Monaten. Am Abend des 6. Novembers soll der Mann im Zuge eines Streites mit einer Faustfeuerwaffe mehrmals auf zwei Kontrahenten geschossen haben, wobei eine Person getötet und eine weitere schwer verletzt wurde. Anschließend flüchteten der Schütze sowie sein Begleiter (35). Während sich der 35-Jährige tags darauf der Polizei stellte, war der namentlich bekannte Schütze untergetaucht. 

Zusammenarbeit mit Behörden in der Türkei

Was folgte waren monatelange, akribische Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien, die die Ermittler schließlich in die Türkei führten. Durch die enge Zusammenarbeit der Verbindungsbeamten des Bundesministeriums für Inneres (BMI) in Istanbul und Ankara, der Dokumentenberater des BMI und des Landeskriminalamts Wien mit der türkischen Migrationsbehörde PMM konnte der Mann schließlich gefasst werden.

Ein Toter nach Schüssen in Wiener Lokal: So kam es zur Bluttat

„Ein international gesuchter Mordverdächtiger konnte in der Türkei ausgeforscht und festgenommen werden. Dieser Erfolg ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit zwischen österreichischen Verbindungsbeamten, Dokumentenexperten und dem Landeskriminalamt Wien. Unser Dank gilt diesem großartigen Ermittler-Netzwerk, dessen konsequentes Vorgehen die Sicherheit der Bevölkerung erhöht“, sagte Innenminister Gerhard Karner.

„Die Festnahme des Tatverdächtigen ist ein bedeutender Ermittlungserfolg und das Ergebnis der engagierten, professionellen und internationalen Zusammenarbeit aller beteiligten Kräfte“, sagte Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl.

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