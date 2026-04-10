Tödliche Schüsse in Ottakring: Verdächtiger in der Türkei gefasst

Am 6. November wurde ein Mann in einem Ecklokal in der Payergasse unweit des Yppenplatzes erschossen. Ein Beteiligter stellte sich der Polizei, der Hauptverdächtige war bisher jedoch flüchtig. Nun konnte ein 34-Jähriger in der Türkei gefasst werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Türkische Sicherheitskräfte nahmen den österreichischen Staatsbürger bereits am 31. Jänner am Flughafen in Istanbul fest. Vor wenigen Tagen, am 8. April, wurde der Tatverdächtige nach Österreich überstellt und an Bedienstete des Landeskriminalamts Wien übergeben. Der Mann wurde wegen Mordes und versuchten Mordes gesucht.

Die Bluttat ereignete sich vor fünf Monaten. Am Abend des 6. Novembers soll der Mann im Zuge eines Streites mit einer Faustfeuerwaffe mehrmals auf zwei Kontrahenten geschossen haben, wobei eine Person getötet und eine weitere schwer verletzt wurde. Anschließend flüchteten der Schütze sowie sein Begleiter (35). Während sich der 35-Jährige tags darauf der Polizei stellte, war der namentlich bekannte Schütze untergetaucht. Zusammenarbeit mit Behörden in der Türkei Was folgte waren monatelange, akribische Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien, die die Ermittler schließlich in die Türkei führten. Durch die enge Zusammenarbeit der Verbindungsbeamten des Bundesministeriums für Inneres (BMI) in Istanbul und Ankara, der Dokumentenberater des BMI und des Landeskriminalamts Wien mit der türkischen Migrationsbehörde PMM konnte der Mann schließlich gefasst werden.