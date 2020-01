Schule in Texas bestraft schwarzen Schüler wegen Dreadlocks

Eine Schule in Texas hat einen schwarzen Jugendlichen wegen seiner angeblich zu langen Haare bestraft. Zwar trug der 18-jährige DeAndre Arnold sein Haar seit Jahren in Dreadlocks, nun entschied die High School in Mont Belvieu östlich von Houston jedoch, dass dies gegen die Vorschriften verstoße.

Verhängt wurde eine interne Suspendierung sowie ein Ausschluss von der Abschlusszeremonie. Bei Aktivisten stießen die Maßnahmen auf Empörung - sie warfen der Schule Rassismus vor.

Protest der Familie

Zu Wochenbeginn protestierte die aus Trinidad und Tobago stammende Familie des Schülers in Begleitung von Aktivisten bei der Schulverwaltung gegen die Entscheidung. Neben der internen Suspendierung - die in der Regel bedeutet, dass ein Schüler den Tag in Gewahrsam verbringt anstatt den Unterricht zu besuchen - wurde dem 18-Jährigen zudem angekündigt, er dürfe bei der Verleihung der Abschlusszeugnisse nicht wie alle anderen auf die Bühne kommen.