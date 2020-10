Schule in Mexiko eingestürzt: 31 Jahre Haft für Eigentümerin

Bei dem Erdstoß der Stärke 7,1 am 19. September 2017 waren 369 Menschen ums Leben gekommen, 228 davon in Mexiko-Stadt. In der eingestürzten Schule, zu der sowohl eine Volksschule als auch eine Oberstufe gehörten, starben 19 Kinder und sieben Erwachsene. Die Schule sorgte zeitweise auch deshalb für Schlagzeilen, weil dort nach dem verschütteten zwölfjährigen Mädchen "Frida Sofía" gesucht wurde, dessen Stimme Helfer gehört haben wollten. Das Kind wurde Tage nach dem Beben zum Symbol, noch Überlebende zu finden. Schließlich stellte sich heraus, dass es "Frida Sofía" gar nicht gab.