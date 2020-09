Mexiko: Geköpfter Journalist aufgefunden

Valdivia ist der fünfte Journalist, der in diesem Jahr nach Angaben der Organisation Reporter ohne Grenzen in Mexiko getötet wurde. Die Journalistenorganisation forderte eine Untersuchung, ob der Mord an dem 41-Jährigen mit seiner Arbeit zusammenhängt.

Der Journalist hatte zuletzt aus einem Gebiet berichtet, in dem es zu Zusammenstößen zwischen bewaffneten Banden und der Polizei gekommen war.