Schüsse bei Super-Bowl-Feier: 2 Männer offiziell beschuldigt

Nach dem Schusswaffenangriff während der Feier zum Super-Bowl-Sieg der Kansas City Chiefs sind zwei Männer offiziell des Mordes beschuldigt worden. Dominic Miller und Lyndell Mays, die beide aus Kansas City stammen, werde Totschlag in einem besonders schweren Fall, eine bewaffnete Straftat sowie der rechtswidrige Gebrauch einer Waffe vorgeworfen, sagte der Staatsanwältin von Jackson County, Jean Peters Baker, am Dienstag Journalisten.

Schusswaffengewalt ist ein alltägliches Problem in den USA, wo es mehr Schusswaffen als Einwohner gibt. US-Präsident Joe Biden forderte nach dem Vorfall in Kansas City erneut ein strengeres Waffenrecht. Entsprechende Vorstöße sind in der Vergangenheit immer wieder am Widerstand der konservativen Republikaner im Kongress und an der mächtigen Waffenlobby gescheitert.