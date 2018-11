Schüsse in US-Bar mit 13 Toten: Weiter Rätselraten um Motiv

Als US-Marinesoldat war er bis 2011 mehrere Monate in Afghanistan stationiert. Zuletzt lebte der 28-jährige Ian David Long bei seiner Mutter im kalifornischen Newbury Park. Von dort waren es nur wenige Kilometer zu der Tanzbar "Borderline Bar & Grill" in Thousand Oaks, nordwestlich von Los Angeles, wo Long in der Nacht auf Donnerstag (Ortszeit) ein Blutbad anrichtete.

Mit einer Glock-Pistole zielte er auf seine Opfer, meist College-Studenten, die dort einen Tanzabend mit Country-Musik feierten. Am Ende sind 13 Menschen tot: elf Gäste, ein Polizist, der zur Hilfe eilte, und der Schütze. Die Polizei geht davon aus, dass sich der frühere Marinesoldat selbst erschossen hat.

Ein verwackeltes Video, auf dem Schreie und viele Schüsse zu hören sind, zeigte am Donnerstag das Grauen der Tatnacht. Junge Augenzeugen beschrieben dramatische Szenen, wie sie um ihr Leben rannten und durch Fenster und Hinterausgänge entkamen. Völlig aufgelöst trat Jason Coffman vor Reporter, nachdem er erfahren hatte, dass sein 22 Jahre alter Sohn Cody unter den Toten ist. Auch die 18-jährige Studentin Alaina Housley, Nichte der Schauspielerin Tamera Mowry und des TV-Reporters Adam Housley, starb in dem Kugelhagel.