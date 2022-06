Schüsse bei Bank in Kanada: Zwei Verdächtige tot, sechs Verletzte

Nach Schüssen bei einer Bank nahe der kanadischen Stadt Vancouver sind zwei Verdächtige getötet und sechs Polizisten verletzt worden. Am späten Dienstagvormittag (Ortszeit) habe die Polizei nahe der kanadischen Stadt Vancouver Hinweise erhalten, wonach zwei bewaffnete Männer eine Bank in der Gemeinde Saanich betreten hätten, teilte die Polizei mit. Nach ihrem Eintreffen seien mehrere Beamte beschossen worden. Zwei Verdächtige wurden von den Einsatzkräften vor Ort getötet.

Ersten Erkenntnissen zufolge blieben alle Bankmitarbeiter und andere Beteiligte unverletzt. Drei der verwundeten Polizisten waren Medienberichten zufolge in ernstem Zustand und mussten operiert werden. Die Ermittler suchten zunächst nach einem möglichen dritten Verdächtigen, hoben jedoch am Abend eine entsprechende Warnung an die Anrainer auf. Man habe keine weiteren Hinweise auf einen weiteren Verdächtigen gefunden, hieß es in einem Tweet der Polizei.