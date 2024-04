Schüsse an Schule in Finnland: Mehrere Verletzte, Verdächtiger gefasst

Bei Schüssen in einer finnischen Schule sind am Dienstag mehrere Menschen verletzt worden. Nach Angaben der finnischen Polizei kam es in der Früh zu dem Vorfall in Vantaa. Die Polizei sei im Einsatz. Anrainer wurden aufgerufen, im Haus zu bleiben und sich von Türen fernzuhalten. "Die Tür sollte Fremden nicht geöffnet werden", hieß es in einem Statement. Ein Verdächtiger wurde gefasst.

