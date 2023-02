Schock im Schlafzimmer: Riesige Pythons stürzten durch Zimmerdecke

Es begann mit eigenartigen Geräuschen in der Nacht, dann brachen Teile der Zwischendecke ein und offenbarten den Schwanz einer Schlange - und am Ende fielen zwei riesige Pythons in das Schlafzimmer einer Familie im malayischen Bentong.

Herbei gerufene Feuerwehrkräfte hatten laut Malaysia Gazette versucht, die Tiere mit einer Schlinge aus der Zwischendecke zu befreien, wobei diese einstürzte.