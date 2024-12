Schneesturm auf dem Balkan: Stromausfälle in Bosnien, Verkehrschaos in Kroatien

Tausende Haushalte ohne Elektrizität

Im Bergland des benachbarten Bosnien-Herzegowina seien wegen heftigen Schneefalls insgesamt sieben Fernstraßen für Fahrzeuge jeder Art gesperrt worden, berichtete der Automobilclub des Landes, BIHAMK. Bereits seit Montag herrschen in Teilen des Landes Probleme mit der Stromversorgung, weil Schneefall und Stürme Leitungen beschädigt haben.

Nach Angaben des Stromanbieters Elektroprivreda BiH waren rund 130.000 Abnehmer ohne Strom, am Montagnachmittag saßen noch rund 60.000 Kunden im Dunklen. Vor allem der Norden des Balkanlandes war betroffen, der Stromanbieter Elektrokrajina berichtete dort ebenfalls von großflächigen Ausfällen. Am schlimmsten betroffen war die Region Una-Sana im äußersten Nordwesten Bosniens, aber auch in Tuzla im Nordosten, in Zenica im Zentrum des Landes und in der Republik Srpska waren viele Menschen ohne Strom.

Die Reparaturen würden durch andauernde Niederschläge, Stürme sowie umgestürzte Bäume und Strommasten erschwert, erklärte der Stromversorger Elektroprivreda BiH.